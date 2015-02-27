В Калининском районе задержан торговец поддельными медицинскими справками

Продавец в том числе реализовал поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-тесте на коронавирусную инфекцию.

Сотрудники экономической полиции Калининского района Петербурга выявили факт реализации поддельных медицинских справок об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На торговца подделками полицейские вышли через интернет. Полицейские под видом покупателей заказали справку об отрицательном ПЦР-тесте и отправили предоплату в размере 1900 рублей. Справку привезли курьером агрегатора такси. После этого оперативники установили личность самого продавца, им оказался 35-летний житель Невского района Андрей.

В его автомобиле полиция обнаружили большое количество бланков медицинских справок, в том числе о прохождении тестов на наличие коронавирусной инфекции. Проведенная экспертиза подтвердила, что на проданной полицейским справке поддельные печати и подписи.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Фото: МВД