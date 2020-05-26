В регионе начался первый этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

В Приморье смягчили режим ограничений. Об этом заявил региональный губернатор Олег Кожемяко. Информация опубликована на официальном сайте краевого правительства. Чиновники отметили, что на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, будут открыты парикмахерские, салоны красоты, химчистки, ателье, ремонтные мастерские.

Также региональные власти восстанавливают работу непродовольственных магазинов с торговыми залами до 40 квадратных метров. Обязательным условием для них является наличие отдельного наружного входа. Количество посетителей не может превышать более одного человека на каждые четыре квадратных метра.

В Приморье заметили, что снятие ограничений проводится в соответствиями с рекомендациями Роспотребнадзора. Меры коснутся всех муниципальных образований кроме города Находки. Там регистрируется четверть всех зараженных в регионе.

В Приморье погибла семья из Уссурийска, улетев на машине в реку.

Видео: ВК/Олег Кожемяко