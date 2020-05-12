Олег Кожемяко напомнил о непростой эпидемиологической обстановке в регионе.

Губернатор Приморья продлил ограничительные меры из-за "сложной обстановки". Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на выступление чиновника Олега Кожемяко. Спикер заявил, что на данный момент рано говорить о снятии ограничений в регионе. По мнению главы Приморья, продление режима самоизоляции является целенаправленной мерой.

Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить прокомментировал губернатор Приморья

Олег Кожемяко заметил, что основной задачей администрации региона является снижение темпов заражения. Он призвал медиков и чиновников не прекращать работу по выявлению нарушителей эпидемиологических требований.

Напомним, что в Приморье недельный прирост новых инфицированных составил 56%. Олег Кожемяко считает, что показатели говорят о том, что коронавирус в регионе продолжает прогрессировать. На 11 мая в регионе зарегистрировано 48 новых пациентов с COVID-19. На данный момент в регионе выявлено 955 инфицированных.

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса.

Видео: Instagram / kozhemiako.oleg