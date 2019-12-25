Администрация региона вводит дополнительные меры по борьбе с распространением COVID-19.

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте местного правительства. Чиновники рассказали, что с 8 мая регион вводит запрет на въезд и выезд жителей города Находка. Данные меры связаны с быстрым распространением новых зараженных COVID-19 в Приморском крае. На данный момент известно, что вторым очагом вспышки является Владивосток. В Находке темпы прироста превышают среднерегиональные практически в два раза. Показатель зараженных составляет 16,4%.

Напомним, что ранее данную инициативу приняли во время заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе. Чиновники пояснили, что запрет на въезд и выезд из Находки не будет касаться граждан, которые трудятся на предприятиях непрерывного цикла. За проживающими у муниципалитете введут систему контроля.

В Приморье вводится масочный режим.