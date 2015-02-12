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В Приморье сгорела птицеферма
Сегодня, 9:59
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lesjasap

В Приморье сгорела птицеферма

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Местные СМИ сообщили о гибели тысячи кур.

В Приморье сгорела птицеферма. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, пламя распространилось по территории 600 квадратных метров. Из людей никто не пострадал, однако журналисты пишут о гибели порядка тысячи кур.

19 марта в 19:30 (в 12:30 по московскому времени) на пульт пожарной охраны Анучинского муниципального района поступил сигнал о том, что в селе Чернышевка горит сельскохозяйственная постройка. Спустя 9 минут к месту происшествия прибыли расчёты огнеборцев.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Известно, что специалисты смогли локализовать пламя в 21 час вечера. К 01:19 часам 20 марта пожар был полностью ликвидирован. 

В Сургуте семь человек пострадали при пожаре.

Фото: Piter.tv

Теги: гу мчс, куры, приморье, птицеферма
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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