Операция по спасению прошла в Сихотэ-Алинском заповеднике.

В Приморье инспекторы спасли изюбря, распластавшегося на льду. Об этом рассказали представители Сихотэ-Алинского заповедника. По данным учреждения, инспекторы нашли дикое животное, попавшее в беду, во время патрулирования территории. Зверь не мог сдвинуться с места. Эксперты рассказали, что несмотря на потепление в регионе в горах остается много снега. Из-за резких перепадов ночных и дневных температур образуется наледь, которая делает снежный покров для зверей труднопроходимым. Особенно неудобство замечают парнокопытные.

Спасение рядового Изюбряйнена….У животного не было сил ни подняться, ни подползти к спасительному снегу, где бы он мог устойчиво стоять на ногах. Сотрудники заповедника поспешили бедолаге на помощь и сняли процесс на видео. пресс-служба заповедника

На опубликованные кадрвх заметно, что инспекторы смогли подтолкнуть животное под задние копыта. дин из людей подставил в качестве опоры изюбрю свою ногу и палку. В результате зверь смог благополучно выбраться на снег.

В Приморье семья с тремя детьми провалилась на машине под лед и утонула.

Видео: Facebook / Сихотэ-Алинский заповедник