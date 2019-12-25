Пострадала женщина-водитель.

В Приморье произошло ДТП с 15 машинами. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы ГИБДД. По данным специалистов, в числе пострадвших транспортных средств находятся две машины скорой помощи. Инцидент произошел в Артеме около дома под номером 44 на улице Севская.

Установлено, что в результате несоблюдения водителями безопасного скоростного режима в условиях непогоды столкнулись 15 транспортных средств, включая две автомашины скорой медицинской помощи. сообщение ГИБДД по Приморскому краю

В настоящее время известно об одном пострадавшем. Им оказалась 36-летняя местная жительница. В момент аварии она находилась за рулем автомобиля Subaru Forester. Водителю пришлось обратиться за медицинской помощью. Все машины, попавшие в ДТП, получили механические повреждения. Ведется расследование по факту произошедшего.

В Приморье спасли человека и медвежонка.

Фото: Пресс-служба ОМВД России по городу Артему