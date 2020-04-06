Н мужчину напала разъяренная медведица, а потом она бросила своего детеныша.

В Приморье спасли человека и медвежонка. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства. По данным чиновников, представители Охотнадзора смогли спасти малыша, мать которого напала на человека в бухте Шепалово, а после - убежала. Около озера Песчаное пострадал 33-летний мужчина. У него медики выявили укушенную рану левой голени, а также закрытый перелом малой берцовой кости.

Поступила информация о том, что произошло нападение медведя на человека, пострадавший укрылся от животного, забравшись на створный знак, и ожидает помощи...Пострадавшего обнаружили, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали в медучреждение. Также рядом нашли детеныша гималайского медведя возрастом до одного месяца. сообщение администрации Приморского края

Известно, что местный житель случайно наткнулся на берлогу, которую медведица устроила в бетонном колодце в районе бухты. Животное атаковало человека, а после - скрылось. При себе у мужчины не было орудий охоты и боеприпасов, что говорит о том, что он не охотился.

Щенок вылизал лицо ведущему прогноза погоды и сорвал прямой эфир.

Видео: ГУ МЧС России по Приморскому краю