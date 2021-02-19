Животное может быть енотовидной собакой.

В лесу Приморья встретили "неизвестного науке" зверя-альбиноса. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте центра "Амурский тигр". Во время рейда инспекции охотнадзора по региону специалисты встретили необычное животное, обладающее редкой генетической мутацией.

Попавший на видео зверек с высокой долей вероятности является альбиносом енотовидной собаки или носителем редкой генетической мутации по аналогии со знаменитым "белым" бенгальским тигром сообщение "Амурского тигра"

В кадре показано, что альбинос обладает густой светлой шубой и пушистым хвостом. Сначала животное попыталось скрыться от людей за заснеженными кустами, но после решилось убежать в лес.

В Приморье задержаны лица, продавшие части амурского тигра.