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В лесу Приморья встретили "неизвестного науке" зверя-альбиноса

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Животное может быть енотовидной собакой.

В лесу Приморья встретили "неизвестного науке" зверя-альбиноса. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте центра "Амурский тигр". Во время рейда инспекции охотнадзора по региону специалисты встретили необычное животное, обладающее редкой генетической мутацией.

Попавший на видео зверек с высокой долей вероятности является альбиносом енотовидной собаки или носителем редкой генетической мутации по аналогии со знаменитым "белым" бенгальским тигром

сообщение "Амурского тигра"

В кадре показано, что альбинос обладает густой светлой шубой и пушистым хвостом. Сначала животное попыталось скрыться от людей за заснеженными кустами, но после решилось убежать в лес.

В Приморье задержаны лица, продавшие части амурского тигра.

Теги: альбинос, амурский тигр, приморский край, приморье, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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