В числе жертв были и несовершеннолетние жители региона.

В Приморье раскрыли убийство шестерых человек, совершенное 15 лет назад. Об этом сообщили представители регионального МВД. По данным полиции, преступление совершено летом 2005 года в городе Артеме.

По улице Лескова в одном из домов были обнаружены шесть тел с признаками насильственной смерти, включая двух несовершеннолетних в возрасте 10 и 12 лет сообщение МВД по Приморскому краю

Напомним, что уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Прокуратура и полиция отрабатывала различные версии случившегося. В результате оперативники задержали местного жителя, который ранее был неоднократно судим. Следствие считает, что 21-летняя уроженка Владивостока в день трагедии приревновала сожителя к одной из погибших. В ходе ссоры жертве были нанесены множественные колото-резаные раны. С целью сокрытия преступления мужчина убил пятерых очевидцев, которые в момент конфликта находились дома. В настоящее время оба исполнителя арестованы.

В Приморье задержаны лица, продавшие части амурского тигра.

Фото: Piter.tv