Следственный комитет возбудил уголовное дело против членов ОПГ.

В Приморье задержаны лица, продавшие части амурского тигра за 1 миллион 200 тысяч рублей. Об этом сообщили правоохранительные органы по региону. Сотрудникам уголовного розыска удалось пресечь деятельность банды, которая незаконно реализовывала дериваты особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу.

Подозреваемые смогли продать около 15 кг частей тигра. Сумма сделки оценивается в один миллион двести тысяч рублей. В настоящее время обвиняемые задержаны. Операция проводилась при участии Росгвардии. Известно, что злоумышленники пытались скрыться от представителей закона. Они также предприняли попытку избавиться от денежных средств, выбросив их из окна автомобиля.

В настоящее время Следственный комитет возбудил против нарушителей уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ. Один из фигурантов расследования помещен под стражу. Остальные члены группировки отправлены на свободу под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность.

Фото и видео: Instagram/prim_police

