Питомец подбежал к ведущему, когда тот рассказывал о заморозках в Северной Вирджинии.

Щенок вылизал лицо ведущему прогноза погоды и сорвал прямой эфир. Инцидент произошел во время выпуска новостей на американском телеканале Fox 5. Ролик размещен на YouTube-странице канала. Журналист по имени Боб Барнард вел репортаж из Северной Вирджинии. Он рассказывал о заморозках в штате. В какой-то момент к нему подбежала собака и начала пытаться привлечь его внимание.

Забудьте о людях, с которыми мы разговаривали ранее. Я хочу узнать все об этой собаке пошутил репортер

Корреспондент взял щенка на руки, но тот начал вырываться и одновременно вылизывать лицо мужчине. Спустя несколько секунд к телеведущему подбежала владелица собаки. Она объяснила, что питомец сбежал со двора. Он перепрыгнул через ограду. Барнард вернул животное хозяйке.

В Приморье немецкая овчарка выкармливает двух львят.

Видео: Youtube/FOX 5 Washington DC