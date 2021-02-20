Щенок вылизал лицо ведущему прогноза погоды и сорвал прямой эфир. Инцидент произошел во время выпуска новостей на американском телеканале Fox 5. Ролик размещен на YouTube-странице канала. Журналист по имени Боб Барнард вел репортаж из Северной Вирджинии. Он рассказывал о заморозках в штате. В какой-то момент к нему подбежала собака и начала пытаться привлечь его внимание.
Забудьте о людях, с которыми мы разговаривали ранее. Я хочу узнать все об этой собаке
пошутил репортер
Корреспондент взял щенка на руки, но тот начал вырываться и одновременно вылизывать лицо мужчине. Спустя несколько секунд к телеведущему подбежала владелица собаки. Она объяснила, что питомец сбежал со двора. Он перепрыгнул через ограду. Барнард вернул животное хозяйке.
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Видео: Youtube/FOX 5 Washington DC
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