Ранее от малышей отказалась мать - белая львица.

В Приморье немецкая овчарка выкармливает двух львят, которых бросила мать. Об этом сообщили представители парка "Белый лев" в сети Instagram. Специалисты заявили, что животное кормит малышей собственным молоком. героиней стала восьмилетняя собака по кличке Сандра. У нее есть собственный щенок.

Наших двух оставленных львят приняла собака. Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких... Сучье молоко максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития львёнка сообщение парка

Напомним, что ранее стало известно о том, что в парке львица Сирона родила двух львят (самца и самку). У животного не сработал животный инстинкт. Овчарка не любит диких кошек, но приняла малышей. Обычно она выкармливает по восемь щенят, поэтому сейчас у нее достаточно молока.

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Видео: Instagram/lionspark.ru