Джо Байден рассказал, что повредил ногу, пытаясь схватить собаку за хвост. Об этом демократ заявил в интервью журналистам американского телеканала CNN. Кандидат в президенты США отметил, что травмировался во время игры с домашним питомцем.
Я вышел из ванной. У меня есть пес. Все, кто бывал у меня дома, это знают. Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я схватил мяч. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, а он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост
Джо Байден, американский политик
Спикер уточнил, что собака поскользнулась на ковровой дорожке, а он сам споткнулся о коврик. Байден добавил, что "это не очень интересная история".
Напомним, что накануне стало известно о том, что 78-летний Джо Байден вынужден носить ортопедический сапог. У политика зафиксировали нитевидные переломы костей стопы. На восстановление ноги уйдет несколько недель.
Байден назвал "хорошим началом" законопроект о стимулировании экономики.
Фото: Pixabay.com
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