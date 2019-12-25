Политик объяснил, как получит травму ноги.

Джо Байден рассказал, что повредил ногу, пытаясь схватить собаку за хвост. Об этом демократ заявил в интервью журналистам американского телеканала CNN. Кандидат в президенты США отметил, что травмировался во время игры с домашним питомцем.

Я вышел из ванной. У меня есть пес. Все, кто бывал у меня дома, это знают. Щенок бросил мяч передо мной, чтобы я схватил мяч. И вот я иду через небольшой проход, чтобы попасть в спальню, и я схватил мяч вот так, а он побежал. А я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост Джо Байден, американский политик

Спикер уточнил, что собака поскользнулась на ковровой дорожке, а он сам споткнулся о коврик. Байден добавил, что "это не очень интересная история".

Напомним, что накануне стало известно о том, что 78-летний Джо Байден вынужден носить ортопедический сапог. У политика зафиксировали нитевидные переломы костей стопы. На восстановление ноги уйдет несколько недель.

Байден назвал "хорошим началом" законопроект о стимулировании экономики.

Фото: Pixabay.com