На восстановление отрасли администрация Белого дома может направить 900 млрд долларов.

Джо Байден назвал "хорошим началом" законопроект о стимулировании экономики на 900 млрд долларов. Об этом кандидат в президенты от демократической партии рассказал в интервью американскому телеканалу CNN. По словам политика, пакет экстренных мер в условиях пандемии сейчас обсуждается в Конгрессе.

Этого было бы недостаточно, но эти средства покрыли бы самые насущные нужды людей, потерявших работу, людей, которые лишатся жилья после Рождества, поскольку они не могут оплачивать аренду, это была бы помощь в выплате по кредитам. Однако президент, как говорят, не готов подписать такой законопроект Джо Байден, американский политик

Байден уточнил, что предполагает, что около 20 сенаторов из республиканской партии не станут поддерживать законопроект. Однако документ может быть принят, если за него проголосует лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

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