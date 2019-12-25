Демократ рассказал, что стремится вернуть Вашингтон к участию в СВПД.

Джо Байден подтвердил готовность вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Об этом демократ заявил в интервью изданию The New York Times. Политик объяснил, что будущая администрация Белого дома готова работать над возвращением Вашингтона в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий.

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Байден заметил, что США будет совместно с союзниками и партнерами обсуждать дополнительные соглашения, которые продлили бы действия существующих ограничений в отношении ядерной программы Ирана, а также затронули бы ракетную программу страны. По мнению политика, СВПД является лучшим вариантом для обеспечения стабильности в регионе. Он добавил, что следует опасаться ситуации, что к разработке ядерного оружия также будут стремиться в Турции, Египте и Саудовской Аравии.

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