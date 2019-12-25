Политик отметил, что не может формулировать политику США до своего избрания.

Джо Байден рассказал о политике в отношении России на посту президента США. Об этом кандидат от демократической партии заявил в рамках интервью местному телеканалу CNN. Политик уточнил, что с Москвой, Тегераном и Пекином планирует заниматься "многосторонним подходом" к диалогу.

Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и другими...Но я хочу восстановить тесные, тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана Джо Байден, американский политик

Демократ напомнил, что не может формулировать американскую политику до своего вступления на пост главы государства. Однако спикер признал, что Белый дом ждут "сложные" переговоры с Евросоюзом, по поводу которых он не питает иллюзий.

Байден подтвердил готовность вернуть США в ядерную сделку с Ираном.

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