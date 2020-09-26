Одна девочка скончалась, еще двое - в тяжелом состоянии.

В Приморье самосвал влетел в толпу детей. Об этом сообщили очевидцы. По данным местных СМИ, трагедия произошла на трассе из Владивостока в Находку, около пляжа "Песочница". Транспортное средство врезалось в несовершеннолетних, когда те переходили дорогу.

На данный момент известно, что грузовик был загружен булыжниками. Он двигался в сторону Находки. Перед ним ехала машина Honda CR-V. В какой-то момент иномарка решила сбавить скорость, но водитель следовавшего за ней самосвала не успел среагировать. Он решил уйти от столкновения с кроссовером, выехав на встречную полосу движения. Там шли четверо детей и два взрослых. Из-за наезда на толпу одна из девочек по имени Настя скончалась. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В УМВД по Приморскому краю заявили, что по данному факту ведется проверка. Известно, что в момент аварии в самосвале кроме 48-летнего водителя также находился сын подруги шофера, которому 12 лет.

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Видео: TG / LIFE SHOT