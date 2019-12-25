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В Приморье школьники во время уроков получили ожоги от бактерицидной лампы
Сегодня, 12:07
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MShaffter

В Приморье школьники во время уроков получили ожоги от бактерицидной лампы

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По данному факту прокуратура и следственные органы проводят проверку.

В Приморье ученики получили ожоги лица и глаз из-за включенной бактерицидной лампы.

ТАСС сообщает, что в одной из школ Анучинского района Приморья во время школьных занятий долго работала бактерицидная лампа. Из-за этого 7 учеников получили ожоги лица и глаз. По другим данным за медпомощью обратился только 1 ученик. 

Прокуратура региона и следственные органы по данному факту ведут проверку по составу преступления по статье " Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". 

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Фото:pixabay​​​​​​​​​​​​​​

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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