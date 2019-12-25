В Приморье тренер поцеловал 9-летнюю воспитанницу и получил уголовное дело

В отношении тренера возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия, совершенные в отношении малолетней".

В Приморском крае 36-летний тренер спортивного клуба подозревается в развратных действиях в отношении 9-летней воспитанницы, сообщают региональные следственные органы СКР.

Чуть ранее соцсети и СМИ облетела видеозапись из подсобного помещения спортивного клуба по улице Юбилейная в городе Большой Камень. На видео мужчина обнимает и целует маленькую девочку. Видео заинтересовались прокуратура и следственные органы.

После проведения проверки сегодня стало известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "развратные действия, совершенные в отношении малолетней".

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Фото:Mash