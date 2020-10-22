Во Владивостоке автоледи влетела на внедорожнике в школу

В салоне находился месячный ребенок.

Сегодня утром, 22 октября, неуправляемая машина, за рулем которой была молодая женщина, протаранила забор и врезалась в здание школы. В местных СМИ и соцсетях появилось предположение, что девушка перепутала педали "газ" и "тормоз".

"Восток Медиа" приводит комментарий автоледи. Та пояснила в соцсетях, что "никаких педалей она не путала". В машине найден заводской брак. Во время ЧП девушка сдавала назад, а машина поехала вперед. При этом вдобавок отказала тормозная система.

Уточняется, что во время ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения, в школе пострадало окно. Девушка сообщила, что готовит документы в суд.

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Фото и видео: Instagram/vtoryak.vdk