Московская студентка погибла, упав в яму для столба освещения

Яма не имела ограждений.

В Москве студентка упала в полутораметровую яму и погибла.

РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что накануне около дома №33 по Нижней Первомайской улице погибла девушка, упав в яму головой вниз. Как удалось установить, 19-летняя студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова ночью упала в яму, которая была вырыта для мачты освещения.

По записям с камер наблюдения было установлено, что девушка упала сама. Вероятно, она не увидела ее в темноте. Уточняется, что у ямы глубиной 1,5 метра не было ограждения.

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Фото:Pixabay