В Москве при замене колеса погиб иностранец

В Москве при замене колеса на автомобиле погиб работник шиномонтажа.
РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в районе дома 26 на Рязанском проспекте в Москве найдено тело мужчины. Предварительно установлено, что погибший гражданин Таджикистана 39 лет работал в мастерской шиномонтажа. Нарушив правила техники безопасности при работе с оборудованием, он перекачал колесо. Колесо взорвалось и убило мужчину.
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Фото:Pixabay
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