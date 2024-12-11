На КАД Петербурга у фуры взорвалось колесо

Оно отлетело и снесло фонарь попутному транспорту.

На Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что на 52-м километре внутреннего кольца у фуры взорвалось колесо. Оно отлетело и снесло фонарь попутному транспорту.

На месте случившегося утром 16 января собралась пробка. В настоящее информации о пострадавших нет. Все причины и детали происшествия выясняются.

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