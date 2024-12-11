  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:39
169
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На КАД Петербурга у фуры взорвалось колесо

0 0

Оно отлетело и снесло фонарь попутному транспорту.

На Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга произошло ДТП, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Отмечается, что на 52-м километре внутреннего кольца у фуры взорвалось колесо. Оно отлетело и снесло фонарь попутному транспорту. 

На месте случившегося утром 16 января собралась пробка. В настоящее информации о пострадавших нет. Все причины и детали происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: женщина погибла в ДТП на трассе в Ломоносовском районе. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: взорвалось колесо, кад петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии