Женщина погибла В ДТП на трассе в Ломоносовском районе

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла сегодня в 10:40 на 13 км автодороги "Стрельна-Кипель-Гатчина", – сообщают в пресс-службе МВД Санкт-Петербурга.

Согласно данным правоохранителей, причиной инцидента стало то, что 22-летний водитель легкового авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном "Скания".

В результате ДТП сам водитель и полуторамесячная девочка-пассажир получили травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали. Женщина-пассажир 24-х лет скончалась на месте аварии.

Ранее мы рассказывали, что на перегоне Кузнечное – Приозерск легковушка выехала на пути перед приближающимся поездом.

Фото: МВД Санкт-Петербурга