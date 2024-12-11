На перегоне Кузнечное – Приозерск легковушка выехала на пути перед приближающимся поездом

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

На регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника 152 км перегона Кузнечное – Приозерск 15 января в 14:12 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся специализированным подвижным составом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Пострадавших нет, схода подвижного состава нет. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Октябрьская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.

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Фото: ОЖД (архив)