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На перегоне Кузнечное – Приозерск легковушка выехала на пути перед приближающимся поездом
Сегодня, 15:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На перегоне Кузнечное – Приозерск легковушка выехала на пути перед приближающимся поездом

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Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

На регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника 152 км перегона Кузнечное – Приозерск 15 января в 14:12 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся специализированным подвижным составом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Пострадавших нет, схода подвижного состава нет. На движение других поездов происшествие не повлияло.

Октябрьская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать ПДД.

Ранее поезд насмерть сбил подростка в Пушкине. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ОЖД (архив)

Теги: поезд, приозерск
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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