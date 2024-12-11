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Поезд насмерть сбил подростка в Пушкине. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:54
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Поезд насмерть сбил подростка в Пушкине. Возбуждено уголовное дело

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Пострадавшего пытались спасти медики.

Следователь возбудил уголовное дело после смертельного травмирования подростка на железнодорожных путях. Об этом рассказали в Западном МСУТ СК РФ. 

Известно, что утром 14 января пассажирский поезд на станции Царское Село в Пушкине сбил мальчика 2010 года рождения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался от полученных травм. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть). Проводится осмотр места происшествия. Также организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий случившегося.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти электричка сбила дикого лося. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: поезд сбил насмерть, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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