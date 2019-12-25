Во Владивосток пришла радиоактивная посылка из Гонконга

Радиационный фон посылки в 27 раз превышает норму.

Во Владивостоке таможенники обнаружили радиоактивную посылку.

РИА Новости со ссылкой на таможенную службу Владивостока сообщает, что среди посылок пришедших из-за рубежа была обнаружена небольшая посылка из Гонконга, весом менее 100 грамм, радиационный фон которой в 27 раз превышал допустимые нормы.

По описанию внутри посылки было газобаллонное оборудование в форме цилиндрического металлического предмета. Таможенники передали отправление в Роспотребнадзор, где наложили на нее запрет.

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Фото:Владивостокская таможня