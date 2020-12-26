В Приморье полицейские задержали россиянина, который находился в международном розыске

Ирина Волк рассказала о том, что мужчина скрывался за границей.

Из Республики Корея выдворен гражданин России Ян Ким, который находился в международном розыске по каналам Интерпола на основании запроса российских правоохранительных органов по городу Владивостоку. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Чиновница заметила, что злоумышленник обвиняется по статьям 240 и 241 УК РФ. Он скрывался от следствия за границей. По возвращению россиянина на Владивостокский морской вокзал фигурант уголовного дела задержан сотрудниками УМВД России по Приморскому краю.

Злоумышленник и его сообщники c января 2014 по октябрь 2017 года вели в городе Владивостоке криминальный бизнес по предоставлению интимных услуг. Для этого через Интернет и объявления в средствах массовой информации они набирали молодых женщин. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Обвиняемые в хищении денежных средств компаний холдинга ПАО "Россети" предстанут перед судом.

Фото и видео: МВД Медиа