Фигуранты обвиняются в хищении свыше 8 млрд рублей у компаний холдинга.

Обвиняемые в хищении денежных средств компаний холдинга ПАО "Россети" предстанут перед судом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты обвиняются в хищении свыше 8 млрд рублей у компаний холдинга. Согласно разработанной злоумышленниками схеме, подконтрольные сообществу сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность, которая осуществлялась за счет технических кредитов, которые выдавал коммерческий банк.

Выведенные денежные средства должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики. Фигурантам предъявлены обвинения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в похищении человека в Петербурге.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА