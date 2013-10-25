Подозреваемые придерживаются нацистской идеологии.

МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в похищении человека в Петербурге. Ранее правоохранители задержали подозреваемых в похищении.

Было установлено, что днём 12 января на Дунайском проспекте мужчины, которые придерживаются нацистской идеологии, напали на местного жителя. Его избили, насильно посадили в автомобиль, привезли в поселок Металлострой и заперли в одной из квартир. Там злоумышленники продолжили избивать мужчину, угрожали ему убийством, демонстрируя пистолет, и требовали передать им 700 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Добившись согласия на передачу денег, потерпевшего отпустили.

Оказавшись в безопасности, мужчина сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

В ходе обыска по адресу проживания одного из фигурантов изъят пригодный для стрельбы пистолет ТТ 1943 года выпуска. Автомобиль, который использовали нападавшие, помещен на спецстоянку.

Видео: МВД