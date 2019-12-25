В Петербурге задержали нацистов, похитивших петербуржца ради 700 тысяч рублей

Четверых задержанных допросили в качестве свидетелей и отпустили под обязательство о явке. Троих мужчин задержали.

Полицейские задержали банду нацистов, причастных к похищению петербуржца ради 700 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

У подозреваемых 4 сентября в квартирах прошли обыски. У одного из фигурантов был обнаружен пистолет конструкции Токарева 1943 года выпуска, вещи и предметы с нацистской символикой, а также автомобиль Infinity, на котором в январе 2023 года был похищен петербуржец. Четверых задержанных допросили в качестве свидетелей и отпустили под обязательство о явке. Троих мужчин задержали. Расследование уголовного дела по статье 126 УК РФ ("Похищение человека") продолжается.

По данным следствия, 12 января подозреваемые напали на петербуржца у дома № 31 по Дунайскому проспекту. Они силой посадили мужчину в автомобиль Infinity. В иномарке потерпевшего избивали и требовали передать им в счет несуществующего долга не менее 700 тысяч рублей. Потом мужчину отвезли в Металлострой, где продолжили требовать от него деньги с помощью пистолета. Когда петербуржец пообещал привезти деньги, его отпустили.

Ранее суд Петербурга вынес приговор по делу китайского ОПГ. Группа китайских разбойников похищали людей, устраивали разбои и вымогали деньги. Общая сумма материального ущерба составила 154 тысячи рублей только в рамках разбойных нападений.

Фото: Piter.tv