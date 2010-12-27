В Приморье обнаружили тела мертвых собак и кошек

Местные жители уверены, что домашние животные умерли не своей смертью.

На одной из заброшенных строек в Приморье, расположенной в городе Артеме, местные жители обнаружили тела мертвых домашних животных. Люди уверены, что кошки и собаки умерли не своей смертью. В настоящее время районная полиция проводит проверку по этому делу. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова представителя краевого УМВД РФ.

В отдел МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал о том, что на территории заброшенной стройки обнаружены останки животных. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Участковым уполномоченным полиции устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится опрос местных жителей. Произведен осмотр места происшествия. Представитель краевого УМВД РФ

Собеседник агентства добавил, что по результатам проверки будет принято решение, соответствующее действующему законодательству.

Похожая ситуация была и в Петербурге. В Северной столице обнаружили тела породистых собак, которых должны были кремировать. В связи с этим Piter.TV составил подробную инструкцию, объясняющую хозяевам, где в Петербурге можно легально похоронить своих питомцев.

Фото: Piter.TV