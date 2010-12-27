В Петербурге обнаружили тела породистых собак, которых должны были кремировать

Жители Петербурга обнаружили 6 трупов собак недалеко от Таллинского шоссе.

В Санкт-Петербурге накануне на территории муниципального округа Горелово Красносельского района местные жители нашли 6 трупов собак. Если быть точнее - тела лежали в канаве за КАДом, вблизи железнодорожной станции "Ульянка". Об этом рассказала Олеся Поспелова, а вот страшную картину обнаружил ее муж.

Олеся обратилась за помощью к зоозащитникам Петербурга, после чего тела собак были сфотографированы, а информация распространена в социальной сети. Стоит отметить, среди трупов были черный лабрадор, сеттер и риджбек с клеймом. Это означает, что все животные были домашними.

В результате, с помощью клейма удалось найти хозяйку Родезийского риджбека, правда, она была уверенна, что питомца кремировали в ветеринарной службе, куда и обращалась. Сейчас хозяева собаки намерены обратится в полицию.

Как сообщает агентство "ФАН", 19 марта хозяйка риджбека нашла в Интернете Единую ветеринарную ритуальную службу, куда и обратилась, чтобы питомца кремировали. За процедуру женщина заплатила 10 тысяч рублей. Также хозяйка собаки отметила, что договор не составили, так как было не до этого, а службе, судя по всему, это было даже на руку.

Обещали кремировать собаку где-то в Буграх, а это в другой стороне от места, где ее нашли. Выбросили, как мусор. Хозяйка Риджбека

Стоит отметить, что многие ветеринарные службы Петербурга не знают о случившейся трагедии. Кроме того, как теперь себя вести хозяевам собак - неизвестно. Сотрудники некоторых ветклиник отмечают, что в Ленобласти встречаются трупы собак, но не породистых.

Piter.tv связался с отделом по охране и регулированию использования объектов животного мира, где рассказали, что существует порядок сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Все это регламентируется Ветеринарно-санитарными правилами сбора.

В случае, если обнаружили труп животного, необходимо сообщить об этом по телефону дежурной службы Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга (314 60 13) и сообщить его место нахождения. Данная информация будет передана

в организацию, осуществляющую сбор трупов животных на территории Санкт-Петербурга, которая обеспечит уничтожение данного трупа.

Фото: "ВК" - ۩۩۩ПРИЮТ Красное Село: возьми друга из приюта۩۩۩