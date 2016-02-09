Где в Петербурге можно хоронить и кремировать домашних животных?

Piter.TV составил подробную инструкцию, объясняющую хозяевам, что делать с телами мертвых питомцев.

В Петербурге на днях прогремела история о трупах домашних породистых собак, выброшенных в канаву. Piter.TV писал, что хозяева заплатили деньги ветеринарной службе, чтобы их животных кремировали. Однако четвероногих не проводили в последний путь, как того хотели их владельцы. Тела шести собак обнаружили недалеко от муниципального округа Горелово Красносельского района, вблизи железнодорожной станции "Ульянка".

В связи с этим происшествием Piter.TV составил подробную инструкцию, объясняющую хозяевам, что делать с телами мертвых питомцев.

Есть ли в Петербурге кладбища для домашних животных?

Отметим, что в Петербурге есть одно единственное официальное кладбище, на котором можно похоронить своего домашнего любимца. Оно создано при поддержке и участии правительства Санкт-Петербурга "в целях обеспечение надлежащего захоронения домашних животных и улучшение экологической среды города и области".

Сегодня у жителей Санкт-Петербурга появилась возможность похоронить прах своих питомцев на официальном кладбище для животных по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейский район, ул. Электропультовцев, д.9, корп.4. — говорится на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга

Хозяева умерших животных могут воспользоваться следующими услугами Городского кладбища:

• Индивидуальная и общая кремация животных;

• Вывоз животного на кремацию и доставка урны с прахом (транспортная служба);

• Захоронение животных на первой очереди кладбища;

• Два вида захоронений: колумбарные ячейки и земельные захоронения (урновые);

• Большой выбор памятников, колумбарных плит, погребальных урн и других ритуальных товаров для животных;

• Возможность посещения кладбища в любое удобное время;

•Спокойствие за сохранность могилы Вашего питомца (на объекте обеспечена круглосуточная охрана).

Правда, цены на ритуальные услуги в этом заведении не маленькие. Например, индивидуальная кремация животных до 10 кг обойдется хозяевам в 3,5 тысячи рублей, стоимость земельного участка 10 тысяч рублей, а надгробная плита — 5,5-6,5 тысяч рублей. Но для домашних любимцев никаких денег не жалко.

Вот и мы похоронили еще одного своего любимца недалеко от первого. Очень чутко и тактично относятся здесь к людям работники. Спасибо за участие. — пишет Ирина Бондарчук

Хочется выразить большую благодарность двум сотрудникам крематория, работавшим 20 ноября, за Ваше сочувствие, за такое человеческое отношение (это такая редкость!), за то как все было организовано. Я никому не желаю проходить через боль этой утраты, но если это случилось, то здесь вы проводите своего Друга, члена семьи достойно. Еще раз, большое спасибо сотрудникам. — говорит Елена Байрамашвили

Крематории для животных в Петербурге: как это работает?

Если вы хотите кремировать свое животное, то стоит обратить свое внимание на Городское ритуальное агентство для животных "Друг". Специалисты из этой организации могут забрать тело вашего животного из дома. После этого они сожгут его в особой печи при температуре до 1000°. За 1-1,5 часа огонь уничтожает все органических вещества в строго гигиенических условиях. После прах животного помещается в урну для последующего хранения или захоронения.

Большинство людей пытается решить эту проблему самостоятельно. Такие попытки сопряжены с различными сложностями, отсутствием специально отведенных мест для захоронения, запретами городских властей на захоронение животных в общественных парках и прочими проблемами, что еще больше усугубляет душевную травму хозяев, потерявших дорогое существо. — говорится на сайте организации

Цены на кремацию у "Друга" немного ниже, чем у Городского кладбища для животных:

до 5 кг. – 700 рублей

до 10 кг. – 1 000 рублей

до 30 кг. – 1 500 рублей

до 40 кг. – 2 500 рублей

40-60 кг. – 3 500 рублей

60-80 кг. – 4 000 рублей.

Кроме того, сотрудники ритуального агентства "Друг" помогут также и с похоронами. Они проконсультируют хозяев, как связаться с единственным официальным кладбищем для животных в Санкт-Петербурге и похоронить прах.

Спасибо огромное за чуткость и человеческое отношение. Напугали, что на усыпление приедут "мясники", основываясь на их опыте вызова врачей из клиник. Не могли подумать, что приедут настолько хорошие люди. Врач осмотрел, все объяснил, спасибо еще раз вам большое, с вами было легче пережить этот ужас. — говорит Юлия Федюшина

Большое спасибо за человеческое отношение и хорошую организацию работы. Хорошо, что есть возможность достойно проводить любимого питомца в последний путь. — поделилась Лариса Босак

Связаться с сотрудниками компании можно по телефону: 8 (812) 957-10-47, или приехать в офис, который находится в Петербурге, на проспекте Обуховской Обороны, дом №86.

Также кремируют животных во многих частных ветеринарных клиниках Петербурга. Однако, прежде чем выбирать их услуги, стоит, по крайней мере, ознакомиться с отзывами на проверенных сайтах. Хотя бы для того, чтобы не оказаться на месте хозяев выброшенных в канаву собак.

Фото: страница ВКонтаке "Городское кладбище животных Санкт-Петербург", группа ВКонтакте "Ритуальное агентство для животных "Друг"

Скриншот: zoosovet.spb-gov.ru