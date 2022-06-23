Виталий Игнатьев рассказал о различиях между странами.

В Приднестровье заявили, что объединение с Молдавией практически невозможно. Такого мнения придерживается министр по внешней политике непризнанной республики Виталий Игнатьев в интервью для журналистов телеканала "Россия-24". Дипломат признал тот факт, что Кишинев и Тирасполь придерживаются разных ценностей, приоритетов и имеют серьезные различия в идентичности народа.

Очевиден водораздел между нашими обществами и нашими государствами. У нас разная идентичность. Молдова построила из своего государства второе румынское государство во всех смыслах. Виталий Игнатьев, глава МИД Приднестровья

Также специалист объяснил, что перспективы евроинтеграции Молдавии очень туманны. По его мнению страны пытается стать каким-то довеском и частью Румынии, а также больше укрепить взаимоотношения с Румынией. По мнению Виталия Игнатьева Кишинев делает все для того, чтобы создать напряжение между Молдавией и Приднестровьем.

Власти Молдавии не видят опасности возобновления конфликта в Приднестровье.

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