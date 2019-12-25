Власти Молдавии не видят опасности возобновления конфликта в Приднестровье

Олег Серебрян оценил угрозу нерешенного конфликта с Тирасполем.

Власти Молдавии не видят опасности возобновления конфликта в непризнанном Приднестровье из-за украинского конфликта. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала ТВР-Молдова сделал вице-премьер республики по вопросам реинтеграции территории Олег Серебрян. При этом эксперт все же напомнил, что проблема Кишинева и Тирасполя в неспокойной зоне остается неурегулированной.

Опасность того, что эта напряженность сразу коснется нас, что мы будем явно вовлечены в этот конфликт, совсем невелика. Олег Серебрян, вице-премьер Молдавии

Ключевой переговорщик со стороны Молдавии уточнил, что, на текущий момент сценарий вовлечения Приднестровья в конфликт не воспринимается ни жителями региона, ни самим правительством Тирасполя. Олег Серебрян обеспокоен тем, что переговорный процесс в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и американские и европейские наблюдатели) сейчас фактически заблокированы из-за конфликта на территории соседнего государства. Сейчас общение с властями левого берега Днестра и Кишиневом ограничены технической тематикой, не касаются политической составляющей. Поднимаются вопросы транзита, импорта, электричества.

Молдавия хочет получить кредит ЕБРР в 300 миллионов евро для закупкигаза.

Фото и видео: YouTube / TVR MOLDOVA