Молдавия хочет получить кредит ЕБРР в 300 миллионов евро для закупкигаза

Наталья Гаврилица уточнила, что обсуждение вопроса находится на финальной стадии.

Молдавия хочет получить кредит ЕБРР в 300 миллионов евро для закупки резервов газа. Соответствующее заявление сделал местный премьер-министр Наталья Гаврилица в рамках выступления в эфире телеканала Pro TV. Чиновница пояснила, что Кишинев ведет переговоры с руководством Европейского банка реконструкции и развития о получении кредитования на общую сумму в 300 миллионов евро. На текущий момент страна имеет в хранилищах около 24 миллионов кубометров газа, но этот уровня хватит на один летний месяц или на одну зимнюю неделю. По словам эксперта, обсуждение вопроса находится на финальной стадии.

Прямо сейчас мы ведем переговоры с ЕБРР о финансовом инструменте, который позволил бы закупить газ для стратегического запаса, средства для срочной закупки. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Глава правительства Молдавии уточнила, что власти страны также продолжают вести переговоры с российским "Газпромом" для того, чтобы сохранить действующий энергетический контракт. При этом в Кишиневе допускают, что может возникнуть необходимость закупки альтернативного газа на рынке. На текущий момент Гаврилица не видит признаков того, что в республику остановятся поставки.

Молдавия просит ЕС создать фонд для закупки газа.

Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau