Наталья Гаврилица рассказала о необходимости поддержки республики из-за роста цен на энергоресурсы.

Молдавия просит ЕС создать фонд для закупки газа. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Pro TV сделала премьер-министр республики Наталья Гаврилица. По данным чиновницы, Кишинев обсуждает данный вопрос с европейскими коллегами. Страна надеется на форсирование центра субсидирования, направленного на смягчение последствий роста стоимости на энергетические ресурсы.

Мы ведем переговоры с партнерами из ЕС об общей платформе закупки газа, пытаемся убедить их создать фонд солидарности, который позволит таким странам, как Молдавия, смягчить влияние роста цен. Наталья Гаврилица, премьер-министр Молдавии

Руководитель кабинета министров Молдавии признала, что энергетический кризис ударит и по развитым странам, но республике без подобной поддержки придется очень тяжело.

Экс-президент Воронин: У Молдавии нет плана по вступлению в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Pro TV Chisinau