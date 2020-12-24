В Приамурье отменят ограничения по COVID-19

Обязательный масочный режим в регионе сохраняется.

В Амурской области отменят ограничения по COVID-19. Об этом в собственном Instagram-аккаунте сообщил глава региона Василий Орлов. По данным чиновника, местное правительство снимает те ограничения, которые касались работы общепита, самоизоляции жителей старше 65 лет, а также проведения массовых и спортивных мероприятий. Однако организаторы не должны заполнять зал более чем на 50 процентов.

Сегодня прошло заседание оперативного штаба, мы видим, что ситуация улучшается, в этой связи штабом был принят ряд решений. Первое решение касается общепита. С 15 числа мы снимем ограничения по времени и по заполняемости залов, при этом сохраняем обязательную термометрию на входе Василий Орлов, губернатор Амурской области

Глава региона напомнил, что обязательный масочный режим сохраняется для всех категорий граждан.

Алексея Орлова избрали мэром Екатеринбурга.

Фото и видео: instagram/va.orlov

