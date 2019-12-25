Погибли два человека, еще трое госпитализированы.

В Приамурье иномарка столкнулась с поездом. Об этом сообщили представители МВД по Амурской области. По данным полиции, трагедия произошла в поселке Ушумун Магдагачинского района в ночь на 24 декабря. Транспортные средства находились на регулируемом переезде. На данный момент известно о двух жертвах. Три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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Погибшими стали два пассажира автомобиля. Речь идет о мужчинах 1988 и 1976 годов рождения погибли. Еще два пассажира (1986 и 1987 годов рождения), а также сам водитель находятся в больнице. Обстоятельства инцидента выясняют представители полиции и Забайкальской железной дороги. Последние отметили, что ДТП не сказалось на графике движение составов.

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Фото: Piter.tv