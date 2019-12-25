Острый предмет случайно оказался на кровати пострадавшего.

В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы. Об этом сообщили представители местной областной клинической больницы. По данным медиков, острый предмет случайно оказался на кровати, на которой спал пострадавший. Известно, что 25-летний мужчина пожаловался на боли в области сердца. Его осмотрели в приемном отделении. Врачи установили, что один из обломков "находился в перикарде". При этом в сердечной сумке фиксировалась кровь. Это поставило под угрозу жизнь человека. Дежурившей бригаде пришлось экстренно проводить операцию.

Обнаружить фрагменты иглы в сердце было чрезвычайно сложно. Однако, благодаря слаженной командной работе, врачи с задачей справились. Оба фрагмента в ходе операции были извлечены сообщение больницы

В настоящее время здоровью пациента ничего не угрожает, он отпущен домой. В больнице Амурской области отметили, что проведенная операция является большой редкостью в хирургической практике.

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Фото: Piter.tv