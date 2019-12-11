Пострадавший от укуса лошади петербуржец подаст в суд на наездницу

Мужчина утверждает, что его оболгали, рассказав недостоверную версию событий.

Мужчина, который потерял нос после "встречи" с лошадью, рассказал подробности происшествия. Как оказалось, он не пытался поцеловать животное, оно "напало" на него неожиданно, узнала "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге".

По словам пострадавшего, наездница разрешила ему погладить лошадь, что он и сделал. Он был слева от животного.

Лошадь сначала легонечко толкала меня в плечо, потом к другу повернулась. А после снова повернулась ко мне и тут все потемнело, кончика носа нет. рассказал 24-летний петербуржец.

Для наездниц произошедшее тоже было шоком. Для той женщины, которая была на "агрессоре", это был первый рабочий день.

Теперь, когда молодой человек остался без кончика носа, ему потребуется пластический хирург. На данный момент неизвестно, удастся ли восстановить лицо. В зеркало после происшествия он не смотрел.

По версии наездниц, мужчина был пьян и хотел познакомиться с девушками.

Но к лошади какие могут быть претензии? К хозяину только, и наездницам, которые дезинформацию везде кинули. Они оболгали меня, чтобы избежать наказания. заявил пострадавший.

Он намерен обратиться в суд, чтобы возместить моральный и физический вред.

Напомним, инцидент произошел 10-го декабря. Лошадь укусила петербуржца по имени Василий на углу Литейного проспекта и улицы Белинского.

Видео: Piter.TV