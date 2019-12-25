Стала известна причина хлопка на судостроительном заводе в Приамурье

Маляры нарушили технику безопасности.

Стала известна причина хлопка на Благовещенском судостроительном заводе в Приамурье. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель завода Валерий Силкин. Чиновник уточнил, что причиной инцидента на территории предприятия стало нарушение правил техники безопасности. Сотрудники не соблюдали эти требования во время проведения малярных работ. В результате четыре человека пострадали.

Маляры оставили с вечера на рабочем месте ткань, пропитанную растворителем, произошел хлопок. Больше всех пострадала женщина-маляр, она работала без средств защиты. Также пострадали еще два маляра и один мужчина, который вытаскивал их из цеха, получил ожоги рук. Ведется проверка Валерий Силкин, представитель завода

Напомним, что ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил о четырех пострадавших на заводе. Один из них отказался от госпитализации, еще двое - доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести, а четвертая пострадавшая находится в реанимации с 50% ожогов тела.

В Амурской области произошел хлопок на судостроительном заводе.

Фото: Instagram/va.orlov