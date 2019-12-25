Алексея Орлова избрали мэром Екатеринбурга

"За" проголосовал 31 депутат, воздержались - двое.

Временно исполнявшего обязанности главы города Алексея Орлова депутаты избрали мэром Екатеринбурга. Среди своих основных задач чиновник назвал формирование нового архитектурного пространства города, реконструкцию железнодорожного вокзала и запуск трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Вопрос о назначении кандидата на данный пост местные парламентарии подняли на заседании 9 февраля.

По мнению Виктора Тестова, Алексей Орлов представил депутатам самую аргументированную программу по управлению и развитию Екатеринбурга. По мнению главы конкурсной комиссии, чиновник "максимально готов" руководить городским хозяйством.

За кандидатуру Орлова проголосовали 31 депутат, еще две воздержались. Других кандидатов на пост мэра города парламентарии решили не рассматривать.

Два человека погибли в ДТП с грузовиком и снегоходом в Екатеринбурге.

Фото: Piter.tv