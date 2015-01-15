Гилиан решил отведать лакомство в миске с надписью "ранняя весна".

В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну. Представители местного зоопарка узнали прогноз погоды у местного бельчонка Гилиана. Обряд проводится в учреждении ежегодно в День сурка. Ранее именитым метеорологом зоопарка была ежиха Пуговка, после ее сменил еж Пых и енотовидная собака Тануки.

В 2021 году почетная миссия отдана Гилиану. Перед ним поставили две миски с орешками, на которых были установлены флажки "ранняя весна" и "поздняя весна". После того, как белка забралась на стол, она обнюхала обе миски с угощением, а затем выбрала ту, которую сочла верной.

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Напомним, что по традиции День сурка празднуется в СШа 2 февраля. Он связан с обычаем предсказания погоды. Этот обряд завезен в Америку немецкими переселенцами. Считается, что если животное не видит собственной тени и вылезает из норы, то весна будет ранней. Если зверек решит спрятаться в норе, то зима продлится еще шесть недель.

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Видео: Instagram/ekazoo.ru