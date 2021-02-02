В аэропорту Екатеринбурга задержали пьяного петербуржца-дебошира

В полицейском отделе пассажир чистосердечно извинялся в содеянном.

Днем 25 января транспортные полицейские аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге задержали одного из пассажиров рейса Екатеринбург – Петербург. Как рассказали в УТ МВД России по УрФО, дебоширом оказался 32-летний петербуржец, который явился на посадку сильно пьяным и нецензурно выражался.

В перелете гражданину отказали, полиция увела мужчину в дежурную часть, по пути слушая непрекращающиеся ругательства со стороны дебошира. Отмечается, что один раз пассажир даже ударил полицейского, хотя уже в отделе чистосердечно признался и извинялся за свое поведение. В отношении петербуржца составили протокол о мелком хулиганстве, мужчине назначили административный штраф в 1000 рублей.

Еще одного проблемного пассажира задержали 2 февраля в Пулково во время посадки на рейс из Петербурга до Екатеринбурга. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции СЗФО, один из пассажиров отказался надевать медицинскую маску. В отношении мужчины составили административный протокол по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Ранее мы рассказывали, как хулиган стрелял в воздух из травматического пистолета на проспекте Луначарского.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по УрФО