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Хулиган стрелял в воздух из травматического пистолета на проспекте Луначарского
Сегодня, 10:12
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nadezhda_sib

Хулиган стрелял в воздух из травматического пистолета на проспекте Луначарского

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У подозреваемого есть условный срок лишения свободы.

Молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из, предположительно, травматического пистолета во время ссоры с двумя мужчина на проспекте Луначарского. Подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о стрельбе у дома №84 поступило ночью 23-го января. Оружие использовал неработающий гражданин 1999-го года рождения. Его задержали на месте происшествия и составили протокол за мелкое хулиганство. Также у злоумышленника изъяли пистолет и направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Несмотря на свой юный возраст, подозреваемый уже был ранее неоднократно судим. 

По информации от источника Piter.TV, у молодого человека были проблемы с законом в течение последних двух лет. Он был причастен к краже, побоям, грабежу и так далее. У него есть условный срок лишения свободы, состоит под административным надзором. 

Ранее на Луначарского задержали крупного закладчика наркотиков с 10 свертками вещества. 

Фото: pixabay.com

Теги: стрельба, травматическое оружие, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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