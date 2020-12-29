Хулиган стрелял в воздух из травматического пистолета на проспекте Луначарского

У подозреваемого есть условный срок лишения свободы.

Молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из, предположительно, травматического пистолета во время ссоры с двумя мужчина на проспекте Луначарского. Подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о стрельбе у дома №84 поступило ночью 23-го января. Оружие использовал неработающий гражданин 1999-го года рождения. Его задержали на месте происшествия и составили протокол за мелкое хулиганство. Также у злоумышленника изъяли пистолет и направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Несмотря на свой юный возраст, подозреваемый уже был ранее неоднократно судим.

По информации от источника Piter.TV, у молодого человека были проблемы с законом в течение последних двух лет. Он был причастен к краже, побоям, грабежу и так далее. У него есть условный срок лишения свободы, состоит под административным надзором.

Ранее на Луначарского задержали крупного закладчика наркотиков с 10 свертками вещества.

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