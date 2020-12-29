На Луначарского задержали крупного закладчика наркотиков с 10 свертками вещества

Мужчина делал маленькие тайники и так называемые "мастер-клады".

В минувший вторник, 19 января, сотрудники ППС Выборгского района Петербурга задержали на проспекте Луначарского 24-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, молодой человек странно себя вел: пытался положить что-то в укромное место, а завидев полицию, начал убегать.

При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли 10 свертков и изоленте с синтетическим наркотиком массой около 60 граммов. Установлено, что до задержания злоумышленник успел сделать закладку в парадной дома на Луначарского: на лестничной клетке в потаенном месте полиция нашла пакетик с тем же наркотиком массой 0,48 грамма. При домашнем обыске на улице Сикейроса правоохранители нашли упаковочные материалы, весы, 20 свертков с наркотиками.

Выяснилось, что молодой человек работает в даркнет-магазине, а в своей квартире хранил и расфасовывал запрещенные вещества. При этом злоумышленник делал и маленькие закладки, и так называемые "мастер-клады" с крупными партиями наркотиков для "оптовиков". Возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, мужчина заключен под стражу.

Ранее мы писали, что в пункте металлоприема на Октябрьской набережной задержали угонщика "ПАЗика".

Видео: пресс-служба ГУ МВД