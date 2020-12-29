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В пункте металлоприема на Октябрьской набережной задержали угонщика "ПАЗика"
Сегодня, 10:24
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Alena_Zinovieva

В пункте металлоприема на Октябрьской набережной задержали угонщика "ПАЗика"

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Мужчина погрузил автобус на эвакуатор и хотел сдать его на металлолом, предъявив поддельные документы.

Полиция Петербурга раскрыла дело об угоне автобуса "ПАЗ". Злоумышленника искали с 11 января текущего года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Автобус принадлежит предпринимателю. В канун старого Нового года он обратился в полицию. По словам потерпевшего, "ПАЗик" был припаркован на Екатерининском проспекте.

Подозреваемого в совершении преступления задержали накануне. Оказалось, что он погрузил автобус на эвакуатор и переместил его в пункт металлоприема, предъявив поддельные документы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Предполагаемый похититель прописан во Всеволожске. Ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее в Петербурге у дублера Павла Прилучного угнали авто для дрифта.

Фото: pixabay.com

Теги: кража, угон автобуса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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