В пункте металлоприема на Октябрьской набережной задержали угонщика "ПАЗика"

Полиция Петербурга раскрыла дело об угоне автобуса "ПАЗ". Злоумышленника искали с 11 января текущего года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
Автобус принадлежит предпринимателю. В канун старого Нового года он обратился в полицию. По словам потерпевшего, "ПАЗик" был припаркован на Екатерининском проспекте.
Подозреваемого в совершении преступления задержали накануне. Оказалось, что он погрузил автобус на эвакуатор и переместил его в пункт металлоприема, предъявив поддельные документы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Предполагаемый похититель прописан во Всеволожске. Ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Ранее в Петербурге у дублера Павла Прилучного угнали авто для дрифта.
Фото: pixabay.com
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